Atriz de 'Mad Max' quer rara Ferrari amarela e existe uma apodrecendo em SP

A atriz Anya Taylor-Joy, que será protagonista do novo filme "Furiosa: uma Saga Mad Max", disse recentemente, em entrevista para divulgar o longa-metragem, que o seu sonho é adquirir uma clássica Ferrari Dino na cor amarela.

Apesar de dirigir diversos veículos na nova produção cinematográfica, Anya admitiu que ainda não tem uma carteira de habilitação para condução em vias públicas.

Quanto ao carro que ela diz desejar um dia ter na garagem, trata-se de uma Ferrari que tem um exemplar no Brasil - mais especificamente, uma Dino 208 GT4 1975 amarela, com apenas um exemplar registrado no país.

No caso específico da Ferrari Dino 208 GT4 "brasileira", Taylor-Joy teria uma bela missão pela frente, se quisesse adquiri-la. Devido a problemas com a Justiça, o esportivo italiano foi apreendido em 2006 e desde então está parada, enferrujando.

O carro permaneceu durante muitos anos em um pátio da Prefeitura de Santo André (SP) e, segundo o filho do antigo proprietário, hoje estaria em outro pátio, no interior de São Paulo.

Como é a Ferrari Dino 208 GT4

O modelo, devido a uma disputa de heranças, ficou 17 anos parado em um galpão em Santo André. No último ano, foi movido para outro depósito no interior do estado de São Paulo.

A Ferrari Dino - com este nome em homenagem ao filho de Enzo Ferrari, morto em 1956 - tem motor V6 de 2.0 litros em seu modelo lançado em 1968. Entretanto, em 1975, o carro ganhou um V8 de 172 cv - motor do carro que se encontra no Brasil. O veículo tem velocidade máxima de 220 km/h.

Anya Taylor-Joy (28) diz não ter habilitação para dirigir até hoje devido ao fato de não ter um lugar que considere uma casa permanente. " Nunca fico em um lugar por tempo suficiente para conseguir um. Também sinto que provavelmente preciso aprender a estacionar em paralelo. Isso é algo que não sei fazer. "

Entretanto, ela planeja o primeiro carro após aprender a guiar, exatamente a Ferrari Dino. "Eu sei o tipo exato de carro que vou comprar: Ferrari Dino, em amarelo. Meus agentes e meus amigos dizem: 'essa é a coisa mais idiota do mundo'. Eu fico tipo: 'estou atraída por este carro. Preciso ter esse carro, não me importo.' "

