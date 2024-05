Lucro da Ultrapar sobe 66% no 1º tri, a R$455 mi

(Reuters) - A Ultrapar reportou lucro líquido de 455 milhões de reais para o primeiro trimestre do ano, avanço de 66% ano a ano, impulsionado por maior Ebitda e menor despesa financeira líquida, informou a empresa em balanço nesta quarta-feira.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado da companhia cresceu 26% na comparação com o mesmo período do ano passado, para 1,36 bilhão de reais. Sem ajuste, o Ebitda apurado somou 1,22 bilhão de reais.

As despesas financeiras da Ultrapar recuaram a 443 milhões de reais no período, contra despesas de 502 milhões de reais na mesma etapa do ano anterior.

O conglomerado, que atua em energia, mobilidade e infraestrutura logística por meio da Ultragaz, Ipiranga e Ultracargo, apurou consumo de caixa de 573 milhões de reais, menor que o consumo de 711 milhões de reais um ano antes.

O desempenho, na base anual, do fluxo de caixa no primeiro trimestre foi atribuído pela empresa, em grande parte, ao maior Ebitda e ao aumento de risco sacado no período, atenuados pelo maior patamar de giro na Ipiranga.

A Ultrapar encerrou o trimestre com uma alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, de 1,3 vez, versus 1,1 vez no final de dezembro, e 2 vezes nos três meses encerrados em março de 2023.

"O aumento do endividamento líquido (trimestre a trimestre) se deve principalmente ao pagamento de dividendos em março de 2024 e ao investimento em capital de giro, decorrente do maior patamar de giro na Ipiranga e do efeito sazonal de postergação de pagamentos para o início do ano, devido ao feriado bancário no final de dezembro", afirmou a Ultrapar.

