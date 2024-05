Nikola Jokic é eleito MVP da temporada da NBA pela 3ª vez

O sérvio Nikola Jokic, de 29 anos, foi eleito nesta quarta-feira (8) pela terceira vez o Jogador Mais Valioso da temporada da NBA, superando Shai Gilgeous-Alexander e Luka Doncic na votação.

O pivô do Denver Nuggets, que somou 926 pontos na votação, teve uma média por jogo de 26 pontos, 12 rebotes e 9 assistências em 79 partidas.

Gilgeous-Alexander, do Oklahoma City, ficou em segundo lugar com 640 pontos, enquanto Luka Doncic, do Dallas Mavericks, em terceiro, com 566.

Moses Malone, Larry Bird e Magic Johnson formam uma seleta lista com três prêmios de MVP que agora incluiu Jokic.

O recorde pertence a Kareem Abdul-Jabar com seis, seguido por Bill Russell e Michael Jordan com cinco.

Jokic jogou sua primeira temporada na NBA em 2015.

Entre suas principais conquistas em 12 anos de carreira profissional estão a medalha de prata nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016 e o prêmio de MVP da final da NBA na temporada 2022-23.

O Denver Nuggets, atual campeão da NBA, terminou a temporada regular com um retrospecto de 57 vitórias e 25 derrotas.

Na primeira rodada dos Playoffs, os Nuggets venceram o Los Angeles Lakers por 4 a 1, mas nas semifinais da conferência encontraram sérios problemas e estão perdendo por 2 a 0 para o Minnesota Timberwolves.

