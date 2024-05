Rede gasta R$ 1 milhão no rebranding do negócio. Como fazer?

Na busca por consumidores de até 36 anos, o Mineiro Delivery, rede especializada em comida caseira servida na caixinha, decidiu mudar. Repaginou as embalagens, sua plataforma de e-commerce e as fachadas das lojas, entre outras ações. Até o final de todo o reposicionamento de marca, a Mineiro Delivery investirá R$ 1 milhão — a empresa tem 60 unidades. Sabe o que o Mineiro Delivery fez? Rebranding.

Pesquisas nos mostravam que o consumidor do delivery era o das gerações Y e Z, ou seja, aqueles de até 36 anos. E um estudo de marca mostrou que não conversávamos tão bem com essas gerações.

Dhionatan Paulino, CEO da Mineiro Delivery

Mas o que é o rebranding?

Mais que uma nova cara. O rebranding é o processo de revisão e reformulação estratégica de uma organização, alinhando as estratégias de marca, negócio e comunicação. É o que diz Ana Couto, CEO da agência anacouto e autora do livro "A (r)evolução do branding".

Um processo de renovação. O rebranding pode trazer mudanças de posicionamento, logotipo, nome, cores, mensagens-chave e até mesmo na cultura organizacional e no modelo de negócio.

Esse processo é como um renascimento para uma organização. É quando ela entende que precisa revitalizar sua cara, criar uma nova voz e até mesmo rever seu portfólio para se adaptar às mudanças do mercado e às evoluções das necessidades dos seus clientes.

Ana Couto, CEO da agência anacouto

A finalidade do rebranding é realinhar a marca com o seu público e com o mercado em que atua, além de renovar a imagem da empresa para se adaptar às mudanças do mercado. O rebranding rejuvenesce a marca de maneira que a percepção do público seja renovada

Silmara Regina de Souza, consultora de marketing do Sebrae-SP

Em que momentos fazer o rebranding?

Há alguns cenários propícios para isso. As especialistas dão alguns exemplos: quando a imagem da empresa está desatualizada, quando deseja reposicionar-se no mercado, quando enfrenta problemas de reputação, quando a marca perde relevância e fica mais difícil competir, além de casos de fusão ou aquisição, expansão de mercado ou mudança do foco de atuação, entre outros.

É hora de considerar um rebranding quando uma empresa sente que está perdendo o brilho, percebe que está sendo deixada para trás pela concorrência ou simplesmente sente que é hora de se reinventar. É como abrir uma nova página na história da organização. O rebranding é um grande acelerador das mudanças.

Ana Couto

Rebranding não é algo que se faça da noite para o dia. É um processo e leva tempo, requer pesquisa, análise de onde a empresa está e onde ela quer chegar, análise das mudanças de mercado, da percepção do cliente.

Silmara Regina de Souza, consultora de marketing do Sebrae-SP

Quais cuidados tomar?

Há desafios e perigos ao longo do caminho. "É crucial garantir que as mudanças sejam autênticas e consistentes com os valores da empresa. Não é um movimento que joga fora a sua a história, mas que a resgata, valorizando o que há de melhor. É uma evolução que reposiciona o negócio para os desafios do presente e do futuro, sem deixar de lado a sua essência", declara Ana.

É preciso ter cuidado para comunicar claramente as razões por trás do rebranding. "Nunca é apenas uma mudança de roupa. Além disso, é importante planejar e executar o rebranding de forma cuidadosa e gradual, minimizando os riscos de confusão ou rejeição por parte do público", diz Ana.

Como foi o rebranding do Mineiro Delivery

A empresa buscava um reposicionamento de imagem, e não apenas uma reestilização de logomarca. Segundo Paulino, a comida caseira é o que atrai o cliente, mas o visual da marca precisava de uma repaginação. "A ideia foi criar uma imagem mais limpa e moderna, mas mantendo um conceito afetivo", diz. Isso determinou o mote da campanha do reposicionamento da marca: "O mexidinho que mexe com a gente".

Identificação com a marca. "O Mineiro Delivery é um negócio 100% virtual. Para chegar à compra, o cliente passa por uma plataforma e precisa se identificar com a marca. Isso é feito por uma tela pequena de smartphone. Então, tivemos que pensar em muitos detalhes", afirma.

Foi feita uma pesquisa com 90 pessoas que têm contato com a marca. Foram ouvidos clientes, franqueados, funcionários, fornecedores e diretores, entre outros. O objetivo era entender o ponto de conexão da marca com seu público.

Com novo conceito e identidade visual modernizada, faltava a mudança de mentalidade da equipe. Para isso, segundo Paulino, foram realizados treinamentos para reforçar os valores e o propósito da marca.

Nova etapa envolveu os franqueados. A apresentação do rebranding foi feita durante uma convenção da rede de franquias, em janeiro deste ano. "Eles entenderam que a mudança chegou em boa hora, para nos mantermos competitivos e atualizados", declara Paulino.

A mudança chegou às redes sociais da marca. A franqueadora apagou todos os posts antigos de seu perfil oficial no Instagram e começou uma nova série de postagens com a nova identidade.

Em relação às franquias, haverá mudanças nas fachadas, uniformes, caixas dos entregadores e embalagens utilizadas para entrega. As 60 lojas da rede têm até março de 2025 para fazer a mudança da fachada. O custo será de R$ 1.000 a R$ 1.400. Os demais produtos estão sendo trocados à medida que acabam os antigos.

Foram oito meses, entre a tomada de decisão do rebranding e a nova identidade. O trabalho de reposicionamento de marca foi feito pela agência Onlime, em Ribeirão Preto (SP), em conjunto com a franqueadora Mineiro Delivery.

Quer dicas de carreira e empreendedorismo? Conheça e siga o novo canal do UOL "Carreira e Empreendedorismo" no WhatsApp.