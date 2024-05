Farmácia no RS distribui gratuitamente medicamentos para doenças crônicas

A rede Farmácias São João anunciou, nesta quarta-feira (8), a distribuição gratuita de medicamentos para doenças crônicas em cidades do Rio Grande do Sul atingidas pelas chuvas.

O que aconteceu

Não é necessário apresentar documentação ou receita médica, informou o grupo.

Ao todo, são 43 cidades contempladas pelo programa "São João Popular". Entre elas, está a capital, Porto Alegre.

A lista completa dos medicamentos e cidades está disponível nas redes sociais da rede. Os remédios também estão disponíveis para consulta no site do grupo.

Fazem parte da distribuição gratuita medicamentos que custam entre R$ 3 e R$ 179, segundo a loja virtual das Farmácias São João.

Chuva afeta quase 1,5 milhão de pessoas no RS

A Defesa Civil informou nesta quarta que quase 1,5 milhão de pessoas já foram afetadas em razão das fortes chuvas que atingem o RS. Do total de municípios gaúchos, 85% já sofrem consequências dos temporais.

Ao todo, 1.476.170 pessoas foram afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Ao menos 163.786 ficaram desalojadas e 67.428 estão em abrigos. A última atualização foi divulgada no início da noite desta quarta-feira (8) pela Defesa Civil.

Dos 497 municípios gaúchos, 425 sofreram alguma consequência dos temporais. As cidades atingidas no estado já representam 85% do total. A Defesa Civil também informou que continua em 100 o número de mortos. O número de óbitos é o mesmo em comparação com o boletim anterior, das 12h. Os municípios que registraram mais mortes foram: Cruzeiro do Sul (8), Gramado (7), Santa Maria (6) e Bento Gonçalves (6).