TV Brasil transmite 3 jogos da Série B do Brasileirão no fim de semana

O Guarani (SP) recebe a líder Chapecoense (SC) nesta sexta, ao vivo, às 21h, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. A TV Brasil transmite o confronto logo depois da trama turca Um Milagre, a partir das 20h45. A partida tem narração de André Marques. Os comentários são de Rodrigo Campos e Brenda Balbi. O repórter Lincoln Chaves traz as notícias diretamente do campo.

O clube paulista estreou na competição com derrota de 2 a 0 fora de casa para o Vila Nova, em Goiânia. Já a equipe catarinense venceu o Ituano por 3 a 1, como mandante, na Arena Condá, na primeira rodada do Brasileirão da Série B.

A TV Brasil apresenta rodada dupla com dois jogos da competição na tarde de domingo. A jornada esportiva começa às 15h45 com o aquecimento da disputa Coritiba (PR) x Brusque (SC). A bola rola às 16h.

André Marques narra a disputa entre as equipes da Região Sul do país. O Coritiba recebe o Brusque no Couto Pereira, na capital paranaense, Curitiba. Os comentários são de Brenda Balbi e do jornalista convidado JP Scofano. O repórter Igor Santos faz as reportagens no gramado.

O time local estreou na competição com um empate como visitante diante da Ponte Preta por 1 a 1 na estreia da Série B. Já o Brusque divide a liderança do campeonato com a rival Chapecoense depois de vencer o Mirassol por 3 a 1 em Itajaí.

A outra partida programada pela TV Brasil para transmissão neste domingo é Goiás (GO) x Ponte Preta (SP), com pré-jogo às 18h15. O confronto narrado por Rodrigo Campos inicia às 18h30. Os comentaristas são o jornalista Sergio du Bocage e o convidado Nelson "Patola". O repórter Daniel Ito traz as informações direto do estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia.

Os adversários iniciaram a trajetória na Série B do Campeonato Brasileiro com empates na primeira rodada. O Goiás ficou no 1 a 1 com o Ceará, como visitante, em Fortaleza, na Arena Castelão. Já a Ponte Preta recebeu o Coritiba no Moisés Lucarelli e manteve o mesmo resultado de igualdade com um gol para cada equipe.

Transmissão da Série B

Neste ano, 20 clubes disputam o campeonato, que vai até novembro e vale vaga na Série A e na Copa do Brasil. Dos 380 jogos da competição, a TV Brasil selecionará três por rodada, totalizando 114 partidas transmitidas.

A chegada da Série B faz parte da estratégia da emissora de ampliar a presença do esporte na sua programação. A TV Brasil também exibe atualmente o Brasileirão Feminino e a Liga de Basquete Feminino (LBF).

Por meio da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), que reúne 98 emissoras afiliadas da TV Brasil, os torcedores de todo o país poderão assistir às partidas e acompanhar seus times na disputa pelo título. Saiba como sintonizar a TV Brasil na sua cidade.

Sobre a competição

Em 2024, a Série B terá 380 jogos e será disputada no sistema de pontos corridos, em turno e returno, com 19 jogos de ida e 19 jogos de volta. Disputam a competição os seguintes clubes: Amazonas (AM), América (MG), Avaí (SC), Botafogo (SP), Brusque (SC), Ceará (CE), Chapecoense (SC), Coritiba (PR), CRB (AL), Goiás (GO), Guarani (SP), Ituano (SP), Mirassol (SP), Novorozintino (SP), Operário (PR), Paysandu (PA), Ponte Preta (SP), Santos (SP), Sport (PE) e Vila Nova (GO). Os quatro primeiros conquistam uma vaga na Série A em 2025.

Serviço

Brasileirão Série B 2024 na TV Brasil

Sexta-feira, dia 26/4, 20h45 - Guarani (SP) x Chapecoense (SC)

Domingo, dia 28/4, às 15h45 - Coritiba (PR) x Brusque (SC)

Domingo, dia 28/4, às 18h15 - Goiás (GO) x Ponte Preta (SP)