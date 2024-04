Josias: Lira dá sobrevida eterna a expressão que duraria 15 minutos

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), eterniza a expressão "excrementíssimo", usada por Felipe Neto, ao acionar a polícia contra o influenciador, disse o colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta sexta-feira (26).

Felipe Neto foi autuado pela Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados pelo crime de injúria após usar a expressão contra Lira durante um simpósio na Casa.

Alguém que chama um parlamentar de 'excrementíssimo', em alusão a 'excelentíssimo', sujeita-se a um processo, isso é um fato. Há ofensa na expressão. Mas um presidente da Câmara que desce à planície para processar alguém que o chamou de 'excrementíssimo' dá sobrevida eterna a uma expressão que, talvez, durasse 15 minutos. É uma falta de percepção política que não orna com alguém que chegou à presidência da Câmara.

Arthur Lira mobiliza a máquina repressora da Câmara para processar o Felipe Neto. Talvez devesse fazer isso com recurso do próprio bolso, porque ele tem direito de processar quem ele bem entende. Se ele se considerou ofendido, deveria contratar um advogado do seu bolso.

O que aconteceu

Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados abriu inquérito e autuou Felipe Neto por injúria. Além disso, a Procuradoria Parlamentar da Câmara dos Deputados também acionará judicialmente Felipe Neto junto à Justiça Federal em uma ação penal.

Decisão ocorreu após Lira acionar a Polícia Legislativa e pedir a adoção de providências cabíveis. O parlamentar encaminhou o ofício à polícia ainda na terça-feira (23), mesmo dia em que o influenciador fez a declaração. Procurada pela reportagem na ocasião, a assessoria de imprensa de Lira informou que o deputado não iria se posicionar sobre a fala de Felipe Neto.

Em ofício, Lira disse que Felipe Neto "proferiu expressões injuriosas" contra a sua pessoa. O documento, obtido pelo UOL, indica que o caso pode "configurar a prática de crimes contra a honra", ocorridos nas dependências da Casa. O ofício foi encaminhado a Paul Pierre Deeter, diretor da Polícia Legislativa.

