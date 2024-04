Bolsas da Europa operam em alta, com ações de tecnologia e ThyssenKrupp em destaque

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 26/04/2024 - As bolsas da Europa operam em alta na manhã desta sexta-feira, à medida que investidores se animaram com fortes balanços de gigantes de tecnologia dos EUA, o que ajuda a impulsionar ações do setor no continente europeu.

Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 avançava 0,64%, a 505,60 pontos. Apenas o subíndice de tecnologia tinha alta de 1,5%, após a Alphabet e a Microsoft publicarem resultados trimestrais melhores do que o esperado no fim da tarde de ontem.

Entre balanços europeus, o do NatWest também foi bem-recebido, e a ação do banco britânico subia 4,5% em Londres, no horário acima.

Já em Frankfurt, a ThyssenKrupp saltava 8,7%, após o conglomerado industrial alemão anunciar a venda de uma fatia de 20% em seu negócio siderúrgico ao bilionário checo Daniel Kretinsky.

No meio da manhã, investidores na Europa vão acompanhar dados mensais da inflação PCE dos EUA, após dados trimestrais surpreenderem para cima ontem, piorando as chances de cortes nos juros básicos americanos. Nesta madrugada, o Banco do Japão (BoJ) manteve seu juro básico na faixa de 0% a 0,1%, após elevá-lo pela primeira vez em 17 anos no mês passado.

No setor minerador, a Anglo American caía 0,7% no mercado inglês, após rejeitar oferta de compra da BHP. O papel da empresa anglo-australiana recuava 1,7% em Londres, após sofrer um tombo de 4,6% em Sydney.

Às 7h16 (de Brasília), a Bolsa de Londres subia 0,35%, a de Paris avançava 0,27% e a de Frankfurt ganhava 0,73%. Já as de Milão, Madri e Lisboa exibiam altas de 0,90%, 0,96% e 1% respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com

*Com informações da Dow Jones Newswires