Carla Araújo: De políticos, queremos propostas e não fotos sem camisa

Ao comentar reportagem que mostrou patrocínio de fotos "descamisadas" do deputado federal Célio Studart (PSD-CE) com verba pública no Instagram, a colunista do UOL Carla Araújo disse durante o UOL News nesta quinta (25) que de políticos "queremos propostas" e não fotos sem camisa. Os posts do parlamentar de 36 anos eram direcionados a mulheres jovens.

É muito embaraçoso. Eu queria ver a nota do deputado e fico um pouco mais constrangida quando ele tenta dar a justificativa dizendo que 'quero falar com o eleitorado feminino' porque é a maior parte do seu eleitorado. É surreal. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília

Não faz o menor sentido [isso vir] de um político. Posso querer admirar qualquer homem sem camisa em qualquer rede social, mas não de um político. De um político o que a gente quer ver é proposta, ação, benefício para o bem comum, propostas. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília

Para Carla, não se trata de julgamento moral, já que como pessoa física o deputado pode sim postar foto sem camisa. A questão é quando ele está na figura de parlamentar utilizando dinheiro público de forma irregular que, neste caso, deveria ser devolvido.

[Ele diz que] é da causa dos animais. Qual a relação da causa dos animais com tirar foto sem camisa? Não consigo fazer essa conexão. A resposta do deputado beira, realmente, uma falta de vergonha. Quando vemos notícias como essa, qual é a resposta que a Câmara ou o Congresso deve ou pode dar? Porque no mínimo, quando há uso irregular de verba, tem que ressarcir. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília

Esse deputado tem que ser cobrado para que ele devolva o dinheiro que ele investiu de forma equivocada nas redes sociais fazendo autopromoção. Ele enquanto pessoa física, faça o que quiser nas redes sociais dele, tire foto sem camisa. [...] Mas me choca a cara de pau de conseguir achar que há alguma justificativa em pagar para mostrar a foto sem camisa dizendo que é engajamento para o público feminino porque é a maior parte do eleitorado. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal do UOL em Brasília

A colunista do UOL Thais Bilenky também comentou trecho de reportagem que indicou o público alvo dos posts patrocinados: mulheres jovens. Ela contrapõe a justificativa de que o público alvo era para o eleitorado cearence de Studart.

Tem detalhes dessa reportagem que, por exemplo, mostram que parte desse impulsionamento de postagens dele sem camisa era para um público de mulheres entre 18 e 34 anos do Distrito Federal, mas o eleitorado dele fica no Ceará. Thais Bilenky, colunista do UOL

Então obviamente não era para a promoção do mandato parlamentar que ele tava pagando para a Meta impulsionar os posts no Instagram. Reforçando esse ponto: se tem que liberar dinheiro de cota parlamentar para propaganda do mandato a essa altura do campeonato, isso já teria que ser questionado. Porque essas resoluções da Câmara dos Deputados são muito antigas, bem anteriores à era das redes sociais. Isso já tá desatualizado e, então, dá margem para esse tipo de situação. Thais Bilenky, colunista do UOL

