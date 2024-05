RS: Prefeito se emociona ao reencontrar os pais que estavam isolados; vídeo

Do UOL, em São Paulo

O prefeito de Encantando (RS), Jonas Calvi (PSDB), se emocionou ao reencontrar os pais, que estavam isolados em decorrência das chuvas na região.

O que aconteceu

Reencontro aconteceu no sábado (4), depois de cinco dias. Nesse período, Calvi não conseguiu se comunicar com os pais, que estavam em outro município.

Família ficou impossibilidade de se locomover por causa da elevação do rio Taquari. Ele atingiu o maior nível da história ao ultrapassar a marca de 31 metros na madrugada desta quinta-feira (2). O recorde anterior era de 29,9 metros, registrado em 1941.

Encantado é uma das 332 cidades do Rio Grande do Sul afetadas pelas chuvas — o estado tem 497 no total. A cidade tem 22.880 habitantes, segundo o IBGE, e já registrou ao menos um óbito até o momento.

Na manhã deste domingo (5) subiu para 66 o número de mortos em todo o estado, segundo a Defesa Civil. Há ainda 101 pessoas desaparecidas.

Defesa Civil soma 707 mil pessoas afetadas pelas chuvas. Cerca de 15,1 mil estão em abrigos e 80.573 continuam desalojadas.