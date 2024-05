Israel ordena fechamento da Al Jazeera no país

TEL AVIV, 5 MAI (ANSA) - Israel ordenou neste domingo (5) o fechamento dos escritórios e o confisco dos equipamentos da emissora árabe Al Jazeera, alvo antigo do governo do premiê Benjamin Netanyahu, que acusa o canal de ligações com o grupo fundamentalista Hamas.

"O governo liderado por mim decidiu por unanimidade que o canal de incitação Al Jazeera será fechado em Israel", escreveu o primeiro-ministro no X (antigo Twitter).

Já o ministro das Comunicações, Shlomo Karhi, disse que "não haverá liberdade de expressão para porta-vozes do Hamas" e determinou também o bloqueio dos sites da emissora árabe no país. No entanto, segundo ele, a restrição não se aplicará à Cisjordânia ocupada nem à Faixa de Gaza, palco de uma guerra desde 7 de outubro de 2023.

A decisão se segue à aprovação pelo Parlamento israelense de uma nova lei que empodera o governo para banir emissoras de TV estrangeiras classificadas como "ameaças" à segurança nacional.

Por meio de comunicado, a Al Jazeera, que tem sede no Catar, definiu a medida como "criminosa" e afirmou que a postura de Israel "ameaça aumentar as tensões" com Doha, que "desenvolve um papel crucial nos esforços de mediação para parar a guerra em Gaza".

Por sua vez, o Hamas acusou o governo Netanyahu de querer "esconder a verdade" sobre o conflito. (ANSA).

