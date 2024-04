TikTok Lite suspende função de recompensas após inquérito da UE

BRUXELAS, 24 ABR (ANSA) - A plataforma digital de vídeos TikTok anunciou nesta quarta-feira (24) a suspensão de seu programa de recompensas no aplicativo Lite, versão utilizada na França e Espanha que foi alvo de uma investigação lançada pela União Europeia (UE) por risco de causar "vício" em usuários, especialmente adolescentes.

"Suspenderemos voluntariamente as funções de recompensas no TikTok Lite enquanto abordamos as preocupações que [os reguladores] levantaram", escreveu a empresa chinesa na rede X (antigo Twitter).

Segundo o comunicado, "o TikTok sempre busca se envolver de forma construtiva com a Comissão e outros reguladores".

No início da semana, a Comissão Europeia ameaçou suspender algumas funções do TikTok Lite, incluindo a que paga para usuários assistirem a vídeos, devido a suspeitas de gerar "comportamento viciante".

Para o executivo da UE, são "particularmente preocupantes para as crianças, dada a suspeita de ausência de mecanismos eficazes de verificação da idade no TikTok", uma lacuna já objeto de um primeiro processo formal contra a rede social de propriedade da Bytedance aberto em fevereiro.

Apesar da suspensão feita pela empresa chinesa, o comissário europeu para o Mercado Interno, Thierry Breton, enfatizou que a investigação de Bruxelas devido ao risco de dependência da plataforma continuam, incluindo a investigação para apurar se o lançamento do TikTok Lite foi realizado de acordo" com a legislação em vigor.

"As nossas crianças não são cobaias de experiências nas redes sociais", destacou. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.