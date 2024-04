Rezas e feriados no Sudeste Asiático, atingido por uma onda de calor

A onda de calor que atinge o Sudeste Asiático levou alguns países como as Filipinas a ordenar o fechamento de escolas e algumas populações, como a de Bangladesh, a orar para invocar a chuva.

Abril, no início da primavera (outono no Brasil), é um dos meses mais quentes nessa parte do mundo antes de que a temporada de monções comece, mas este ano, as temperaturas batem recordes devido ao fenômeno climático El Niño, que leva ao aquecimento de uma grande parte do Pacífico tropical.

O impacto das ondas de calor é cada vez maior na Ásia, apontou esta semana a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

Nesta quarta-feira (24), as autoridades filipinas aconselharam a população a ficar em suas casas.

"Faz tanto calor que não conseguimos respirar", apontou Erlin Tumaron, de 60 anos, que trabalha em uma estação balneária do norte das Filipinas, onde a sensação térmica - que além da temperatura leva em conta a umidade e o vento - chegou aos 47°C na terça-feira.

Além disso, cerca de 7.000 escolas suspenderam as aulas presenciais.

- Trabalhadores exaustos -

O relatório da OMM sobre o estado do clima na Ásia em 2023 alerta que os principais indicadores da mudança climática aceleraram, como a temperatura da superfície, a diminuição das geleiras e o aumento do nível do mar.

Essas mudanças terão graves consequências na sociedade, economia e ecossistema da região.

Na Tailândia, as autoridades da capital pediram aos habitantes que ficassem em suas casas, devido a um índice de calor que tacharam de "extremamente perigoso".

"Evitem ficar fora de casa", instou a prefeitura de Bangcoc, onde se prevê que o termômetro chegue aos 39ºC.

"E o pior está por vir. As temperaturas podem subir ainda mais nessa enorme e turística metrópole de 10 milhões de habitantes.

Muitas pessoas que trabalham nas ruas - como os entregadores ou os vendedores de comida - tentam se manter sob a sombra e se hidratar constantemente para suportar as condições, agravadas pela contaminação atmosférica.

"Às vezes, sinto que vou desmaiar, mas não há outro remédio", disse Boonsri Waenkaew, mototaxista.

- Orar para que chova -

Em Bangladesh, milhares de fiéis muçulmanos foram às mesquitas para orar para que chova. No campo, as escolas irão ficar fechadas até o fim do mês.

"Rezar para que chova é uma tradição do nosso profeta", disse à AFP Muhammad Abu Yusuf, um ímã, após sua oração matinal ante mil fiéis no centro de Daca.

"A vida se tornou insuportável pela falta de chuva", destacou.

As temperaturas no país chegaram a mais de 42ºC na semana passada.

Segundo os serviços meteorológicos, as temperaturas dessa semana na capital foram entre 4 e 5 graus centígrados superiores à média dos últimos 30 anos no mesmo período.

"Esse mês de abril foi um dos mais quentes desde a independência" em 1971, assegurou o meteorologista Tariful Newaz Kabir.

Os hospitais do distrito costeiro meridional de Patuakhali alertaram sobre surtos locais de diarreia devido ao aumento das temperaturas e a maior salinidade das fontes de água locais, disse o médico Bhupen Chandra Mondal.

Para ele, "tudo isso está relacionado à mudança climática".

