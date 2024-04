Hamas divulga novo vídeo de refém americano-israelense

ROMA, 24 ABR (ANSA) - O grupo fundamentalista islâmico Hamas publicou nesta quarta-feira (24) um vídeo do refém israelense-americano Hersh Goldberg-Polin, raptado durante o ataque contra Israel em 7 de outubro de 2023.

De acordo com a Al Jazeera, a gravação, cuja data é desconhecida, mostra o jovem de 23 anos denunciando "a negligência do governo do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para com os reféns e pedindo que sejam tomadas medidas para a sua libertação".

Goldberg-Polin nasceu na Califórnia, nos Estados Unidos, e se mudou com a família para Israel em 2008. Durante o ataque do Hamas contra o território israelense em outubro passado, ele foi ferido e teve um braço amputado.

No vídeo, o jovem conta que estava no Nova Music Festival, em Reim, no sul do país, quando membros do Hamas invadiram o local e sequestraram ele e seus amigos.

O jornal "Jerusalem Post" ressalta que este relato contrasta com a versão dos líderes do grupo fundamentalista que negam ter atacado civis.

A mãe do refém, Rachel Goldberg, é uma das figuras mais ativas no movimento das famílias e, inclusive, foi incluída pela revista Time na lista das 100 pessoas mais influentes do ano.

(ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.