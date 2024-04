VP da Cimed: Faturamos 400 milhões apenas com hidratante labial em 2023

Unir a imagem e a credibilidade de uma marca para gerar um novo produto é um caminho de sucesso para os hidratantes labiais Carmed da farmacêutica Cimed, conta a vice-presidente da empresa, Karla Felmanas, no "Divã de CNPJ", videocast sobre empreendedorismo apresentado por Facundo Guerra no Canal UOL.

O hidratante tem versões de colaboração com as balas Fini, com o Burger King e edições especiais como o Carmed Melhores Amigas (bff), parceria com as atrizes Larissa Manoela e Maisa. O produto é o segundo mais vendido da farmacêutica.

Faturamos 400 milhões no ano passado com Carmed. É o segundo produto da Cimed. [...] Hoje o Carmed tem um bilhão e 400 mil visualizações no TikTok. Somos case mundial do TikTok. Nenhuma marca tem isso

O sucesso das colaborações entre marcas da Cimed deu tão certo que o hidratante labial tem uma versão com a Barbie, lançada em março deste ano para comemorar os 65 anos da boneca.

Apesar dos resultados financeiros expressivos da parceria com outras marcas e empresas, Karla Felmanas diz que o volume de vendas que uma parceria pode gerar é apenas um dos fatores para se unir a outra marca para gerar um novo produto.

Tem gente que quer fazer 'collab' e fica preocupado se vai vender muito. No fim das contas, tem colaborações que nem são para vender. É só para gerar conversa. A gente topa qualquer collab se fizer sentido, com marcas que fazem sentido.

