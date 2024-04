'Entramos para a história', comemora Lautaro Martínez após 20º 'Scudetto' da Inter

"Entramos para a história da Serie A", comemorou com entusiasmo o capitão e artilheiro da Inter de Milão, Lautaro Martínez, após a vitória por 2 a 1 nesta segunda-feira (22) sobre o Milan, que garantiu o vigésimo título de campeão italiano.

O zagueiro italiano Francesco Acerbi abriu o placar aos 18 minutos e o atacante francês Marcus Thuram ampliou no início do segundo tempo (49').

O Milan, derrotado pela sexta vez consecutiva no 'Derby della Madonnina', diminuiu na reta final (80') por meio de Fikayo Tomori, mas acordou tarde demais.

"Trabalhamos muito, sofremos muito, trocamos mais de dez jogadores no verão passado, merecemos muito este título", disse o argentino em entrevista à DAZN, sem esconder a emoção. "Ganhar um título em um dérbi, isso nunca havia acontecido antes. Foi o que falei aos meus companheiros antes do jogo: tínhamos que aproveitar esta oportunidade", continuou.

"Temos que continuar neste caminho, muitas coisas são possíveis para este grande clube", disse o campeão mundial de 2022 pela Argentina na Copa do Catar, artilheiro do campeonato italiano com 23 gols.

jr/cyj/iga/ma/aam

© Agence France-Presse