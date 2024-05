F1: Verstappen pega pole da sprint em Miami; Leclerc é 2º

SÃO PAULO, 3 MAI (ANSA) - O holandês Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais rápido da classificação chamada "sprint shootout" e vai largar em primeiro na corrida sprint deste sábado no Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1.

A sprint é uma prova de menor duração que vale aproximadamente um terço dos pontos de uma corrida normal - o vencedor leva oito pontos, enquanto quem sair vitorioso na prova de domingo (5) ganha 25.

O atual tricampeão mundial registrou o tempo de 1:27.641, 0:00.108 à frente do monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que vai partir da segunda posição.

Na sequência virão o mexicano Sergio Perez, da Red Bull, o australiano Daniel Ricciardo, da RB, e o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, que vai largar em quinto.

O espanhol Fernando Alonso, da Aston Martin, foi apenas o oitavo.

Os dois carros da Mercedes decepcionaram e foram eliminados ainda na segunda das três fases dessa classificação: o inglês George Russell vai partir em 11º e Lewis Hamilton virá logo atrás em 12º.

A corrida sprint está marcada para este sábado (4) às 13h no horário de Brasília.

Ainda no sábado, às 17h no horário de Brasília, os pilotos voltarão à pista para definir o grid de largada para a corrida principal, que acontecerá no domingo às 17h no horário de Brasília.

As corridas sprint fazem parte do fim de semana de apenas seis das 24 corridas desta temporada: China (já disputada), Miami, Áustria, Texas, Brasil e Catar.

O nome oficial da corrida é Grande Prêmio de Miami porque a Fórmula 1 ainda fará outras duas corridas em solo americano neste campeonato: em outubro no Texas (no que é oficialmente o GP dos Estados Unidos) e em novembro nas ruas de Las Vegas.

Após cinco etapas do Mundial de Fórmula 1, Max Verstappen é o líder da classificação com 110 pontos seguido de Sérgio Perez com 85, Charles Leclerc com 76 e Carlos Sainz com 69.

Fernando Alonso está apenas em oitavo com 31 pontos e Lewis Hamilton é o nono com 19. (ANSA).

