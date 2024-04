União Brasil lança pré-candidatura de Ney Leprevost a prefeito de Curitiba

O União Brasil lançou a pré-candidatura do deputado estadual Ney Leprevost (União Brasil-PR) à Prefeitura de Curitiba.

O que aconteceu

O deputado recebeu "sinal verde" do partido para já escolher quem será o vice na chapa. O anúncio foi feito após uma reunião ontem entre o presidente nacional do União Brasil, Antônio Rueda, o deputado federal Felipe Francischini, presidente do partido no Paraná, e Cristiano Ribas, coordenador da campanha de Leprevost.

Leprevost desistiu de candidatura em 2020 a pedido o governador Ratinho Júnior. Ele deixou a disputa para apoiar o nome de Rafael Greca (PSD), que foi reeleito. Em 2016, Leprevost chegou ao 2º turno contra o próprio Greca, mas saiu derrotado com 46,75% dos votos.

Deputado assumiu secretaria no Paraná após deixar disputa em Curitiba. A costura política de Ratinho colocou o deputado estadual na secretaria de Justiça e Trabalho do Paraná. À época, o governador paranaense disse que Leprevost precisava "comandar a retomada dos empregos no estado" no pós-pandemia.

Agora, Leprevost espera apoio de Ratinho. "Agora, as circunstâncias são outras. Estou livre e leve para ser pré-candidato", diz o deputado, que ainda vai organizar um evento próprio para formalizar o lançamento de sua pré-candidatura.