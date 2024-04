Torcida do Milan perde paciência e cobra demissão de Pioli

MILÃO, 19 ABR (ANSA) - Revoltada pela eliminação do Milan na Liga Europa, a torcida organizada do clube rossonero pediu a demissão do técnico Stefano Pioli, campeão italiano na temporada 2021/22.

No comando da equipe desde outubro de 2019, o treinador emiliano é questionado há muito tempo pelos torcedores, mas a paciência da Curva Sud acabou com a dupla derrota para a Roma nas quartas de final da Europa League.

"Pioli foi o criador de um dos títulos mais bonitos da história do Milan, mas chegamos em um ponto que nossos caminhos precisam se dividir e diria que todos os torcedores esperam muito para que isso aconteça", afirmou Luca Lucci, um dos líderes da Curva Sud.

O chefão da maior torcida organizada milanista acrescentou no comunicado divulgado nas redes sociais que a troca de treinador em Milão é "obrigatória" no momento.

Os fãs já vinham sendo impacientes com a manutenção de Pioli desde a temporada anterior, pois o time encerrou a Série A em uma modesta quarta colocação. No entanto, o emprego do técnico foi salvo por ter chegado nas semifinais da Champions League, quando foi eliminado pela rival Internazionale.

Com contrato até 2025, Pioli deu indícios de que o divórcio é apenas uma questão de tempo. Em uma conversa com jornalistas, o emiliano disse aos profissionais para "serem pacientes" e aguardarem o fim do campeonato.

Outro fato que ocorrerá mais cedo ou mais tarde é a chegada do 20º Scudetto da Inter de Milão. Para impedir que os nerazzurri conquistem antecipadamente o título no Derby della Madonnina, no San Siro, o Milan precisa evitar um resultado negativo. (ANSA).

