Tesla fará recall de quase 4 mil Cybertrucks por defeito em pedal de acelerador, diz agência dos EUA

(Reuters) - A Tesla está fazendo recall de 3.878 Cybertrucks para consertar um pedal do acelerador que pode se soltar e ficar preso no revestimento interno, informou a agência nacional de segurança do tráfego dos Estados Unidos (NHTSA), nesta sexta-feira.

Um pedal do acelerador preso pode fazer com que o veículo acelere involuntariamente, aumentando o risco de um acidente, disse o órgão em um aviso.

A Tesla iniciou as entregas de sua picape elétrica Cybertruck no ano passado, após um atraso de dois anos devido a problemas de produção e restrições no fornecimento de baterias.

A montadora substituirá ou consertará a montagem do pedal do acelerador sem nenhum custo e os proprietários serão notificados por meio de cartas em junho, disse a NHTSA.

No primeiro trimestre de 2024, a fabricante de veículos elétricos teve três recalls que afetaram cerca de 2,4 milhões de veículos, de acordo com um relatório da BizzyCar.

No entanto, a maioria dos problemas relacionados aos recalls da Tesla são geralmente resolvidos por meio de atualizações de software por uma rede sem fio.

(Por Angela Christy e Akash Sriram em Bengaluru)