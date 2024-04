Com Modi favorito, Índia começa maior eleição do mundo

NOVA DELHI, 19 ABR (ANSA) - As eleições na Índia para renovar a Câmara Baixa do Parlamento do país, chamada de Lok Sabha, começaram nesta sexta-feira (19).

A primeira dos sete estágios de votação abrangeu 17 estados e quatro uniões territoriais. Além disso, a nação possui 969 milhões de eleitores registrados, que configura na maior eleição do mundo.

Os colégios eleitorais tiveram longas filas antes mesmo do início da votação, com diversos candidatos e líderes partidários aparecendo entre os primeiros. As operações ocorreram sem maiores incidentes.

O grande favorito do pleito é o Bharatiya Janata (BJP), partido do atual primeiro-ministro da nação, Narendra Modi, que deseja cumprir seu terceiro mandato. A meta do político é abocanhar pelo menos 370 dos 545 assentos.

Pela primeira vez na história, sete membros da comunidade tribal Shompen exerceram o direito de voto nas ilhas Andaman e Nicobar, na Índia. Esse povo corre sérios riscos de extinção, pois é composto por apenas 229 pessoas.

A próxima fase das eleições ocorrerá em 26 de abril, enquanto a última está agendada para dia 1º de junho. Os resultados só sairão no dia 4 de junho. (ANSA).

