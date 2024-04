Ativistas tingem canais de Veneza de verde e vermelho

ROMA, 19 ABR (ANSA) - Após as ações em dezembro passado em Veneza, os ativistas climáticos do grupo Extinction Rebellion voltaram a tingir as águas dos canais da cidade italiana, mas desta vez de vermelho e verde.

De acordo com as primeiras informações, o protesto não foi realizado por membros italianos do grupo ambientalista, mas por pelo menos dois franceses.

O ato organizado no Canal Grande ocorreu na véspera da abertura da 60ª Bienal de Arte de Veneza, o maior e mais antigo evento de arte do mundo.

O produto lançado na água para alterar sua coloração ainda não foi identificado pelos especialistas, mas foi despejado por um vaporetto que vinha da parada Giglio e se encaminhava para Accademia, onde foi interceptado pela polícia.

No protesto de dezembro passado, quando ativistas climáticos do Extinction Rebellion tingiram as águas de Veneza, eles derramaram fluoresceína, uma substância inofensiva, no Canal Grande. (ANSA).

