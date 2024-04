O icônico rapper francês MC Solaar e sua ousada aposta no baile funk

A carreira do icônico rapper francês MC Solaar atravessa décadas. Um dos maiores representantes do movimento hip-hop no país, o artista acaba de lançar o seu nono álbum.

Meados dos anos 1980, o rap chegava à França e se popularizava graças ao programa H.I.P H.O.P, apresentado por Sidney, um dos primeiros negros na televisão francesa. Desta geração surge MC Solaar ou Claude Honoré M'Barali, jovem de origem chadiana radicado na periferia de Paris.

Com a dançante faixa "Bouge de là", lançada em 1990, MC Solaar conquista a França. Desde o fenomenal "Qui sème le vent recolte le tempo", em 1991, foram nove álbuns. O último deles, "Triptyque: Lueurs celestes", acaba de ser lançado. É dele que sai a faixa "Pierre-feuille", entre rap e baile funk, uma aposta ousada que anima essa edição do Balada Musical.

