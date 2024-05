Polícia intervém para reprimir confrontos em protesto pró-Palestina no campus de Los Angeles

Por David Swanson

LOS ANGELES (Reuters) - Confrontos violentos eclodiram na manhã de quarta-feira no campus da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, entre manifestantes pró-palestinos e um grupo de contramanifestantes que apoiam Israel.

A polícia foi enviada ao campus depois que apoiadores de Israel tentaram demolir um acampamento de protesto pró-Palestina, de acordo com o jornal estudantil da UCLA, Daily Bruin.

Imagens da emissora KABC, afiliada da ABC, mostraram pessoas empunhando paus ou postes para atacar tábuas de madeira erguidas como uma barricada improvisada para proteger manifestantes pró-palestinos, alguns dos quais seguravam cartazes ou guarda-chuvas.

O ataque de 7 de Outubro ao sul de Israel por militantes do Hamas provenientes de Gaza e a subsequente ofensiva israelita no enclave palestiniano desencadearam a maior onda de ativismo estudantil dos EUA desde os protestos anti-racismo de 2020.

À medida que as manifestações estudantis se espalharam por dezenas de escolas nos EUA nos últimos dias, expressando oposição à guerra de Israel em Gaza, a polícia foi chamada para reprimir ou encerrar os protestos.

Cerca de 1.200 pessoas no sul de Israel foram mortas no ataque de 7 de outubro, mas o ataque retaliatório israelense matou quase 35 mil palestinos, segundo dados do Ministério da Saúde de Gaza, destruiu grande parte da infraestrutura do enclave e criou uma crise humanitária.

Os protestos estudantis nos Estados Unidos também assumiram conotações políticas no período que antecedeu as eleições presidenciais dos EUA de novembro, com os republicanos a acusarem alguns administradores universitários de fecharem os olhos à retórica e ao assédio anti-semita.

O Departamento de Polícia de Los Angeles disse no X que estava respondendo ao pedido da UCLA “devido a múltiplos atos de violência dentro do grande acampamento em seu campus”, para restaurar a ordem e manter a segurança pública.

Imagens transmitidas mostraram um cordão policial abrindo lentamente um pátio central ao lado do acampamento.

A vereadora de Los Angeles Katy Yaroslavsky, cujo distrito inclui a UCLA, postou no X: “Todos têm direito à liberdade de expressão e protesto, mas a situação no campus da UCLA está fora de controle e não é mais segura”.

(Reportagem dos escritórios da Reuters; Escrita por Kevin Liffey; Edição de Angus MacSwan)