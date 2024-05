Pastor evangélico diz que crianças abusadas também são culpadas e gera ira

Do UOL, em São Paulo

Repercute nas redes sociais um vídeo do pastor Jonas Pimentel, da igreja evangélica Tabernáculo da Fé de Goiânia, dizendo que crianças abusadas "são também culpadas" do crime.

O que aconteceu

O trecho do culto, sem especificação de dia, causou revolta entre perfis de grande alcance nas redes sociais. Um deles é o da apresentadora Xuxa Meneghel, que classificou as falas como "repugnantes".

No vídeo, o pastor Jonas Pimentel diz que "existem situações que, quando acontece um abuso de uma criança, a criança é também culpada, porque ela deu lugar". "Crianças também têm culpa, têm participação, mas não em todos os casos, eu quero deixar isso bem claro", conclui.

Líder evangélico contava caso de criança de 5 anos abusada por primos, dizendo que os pais não deveriam tê-la deixado dormir na casa de parentes. "Os pais e, principalmente, as mães devem ter muito cuidado, muita malícia quanto às suas filhas. Filho é junto com o pai, junto com a mãe", contou.

Em outro vídeo, pastor diz que, ao ir a um comércio, as pessoas devem preferir serem atendidos por um homem do que por uma mulher. "Aquele atendimento por uma mulher pode iniciar uma situação de um estreitamento, de relacionamento", declara.

O UOL entrou em contato com o Tabernáculo da Fé de Goiânia pelo e-mail e telefone disponíveis na página da igreja na internet. Caso haja resposta, o texto será atualizado.