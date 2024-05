Fortes chuvas matam 8 pessoas no Rio Grande do Sul e afetam mais de 100 cidades

(Reuters) - Oito pessoas morreram e 21 estão desaparecidas devido às fortes chuvas desta semana no estado do Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, informou o serviço de defesa civil na quarta-feira.

As autoridades relataram mais de 1.400 pessoas deslocadas na sequência de tempestades que levaram ao aumento do nível dos rios e a inundações em várias partes do estado, afetando 104 municípios.

Num relatório sobre as condições hidrológicas divulgado na terça-feira, o governo do estado previu um risco de inundação “em praticamente todo o estado” dada a perspectiva de continuação de “fortes precipitações” nos próximos dias.

O boletim também informa que as inundações serão severas nas bacias de muitos rios, com a possibilidade de inundações repentinas e movimentos em massa de terra em regiões com encostas íngremes.

O governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), expressou condolências pelas mortes causadas pelas tempestades na plataforma de mídia social X na quarta-feira, acrescentando que o governo está trabalhando para localizar os desaparecidos e garantir a segurança nas áreas de risco.

(Reportagem de Marcela Ayres)