Leite reitera pedido por perdão de parcelas da dívida do RS; destaca perda de arrecadação com tragédia

(Reuters) - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reiterou nesta quarta-feira o pedido ao governo federal para que perdoe parte da dívida do Estado com a União devido à tragédia climática que atingiu o local.

Em cerimônia ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para anúncio de novas medidas do governo federal para o Rio Grande do Sul, Leite disse que é preciso colocar "no radar" que o Estado terá perda de arrecadação com a tragédia.

Leite disse que o Estado vai precisar de apoio de recursos para compensar a perda arrecadatória e conseguir transformar a suspensão da dívida em investimentos para a reconstrução.

Na segunda-feira, o governo federal anunciou que vai suspender o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União por três anos, o que representará a postergação de obrigações no valor de 11 bilhões de reais, além de perdoar os juros do período, o que equivale a mais 12 bilhões de reais.

Leite agradeceu a medida, mas pediu que o governo federal perdoe esses pagamentos em definitivo devido aos estragos causados pelas chuvas no Estado.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello, em Brasília)