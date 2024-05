Governador do RS pede união com governo federal

(ANSA) - BRASÍLIA, 15 MAG - O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), destacou nesta quarta-feira (15) a importância do trabalho conjunto, em união, entre o governo estadual e o governo federal para a reconstrução do estado, durante evento em São Leopoldo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Leite disse que não deve haver diferenças políticas e defendeu a "reconstrução da vida das pessoas" para manter "emprego e renda" da população afetada pelo desastre ambiental, durante um evento na cidade de São Leopoldo.

O governador afirmou que é importante reconstruir a infraestrutura e destacou o passo dado para a reestruturação da dívida com o governo federal. (ANSA).

