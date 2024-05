Embraer rebate relatório sobre novo jato e diz que não há grande plano de investimentos

(Reuters) - A fabricante de aviões brasileira Embraer na quarta-feira minimizou uma notícia de que esteja planejando desenvolver um novo jato para competir diretamente com os modelos mais vendidos da Boeing e da Airbus, dizendo que não tem planos para um grande ciclo de gastos.

O Wall Street Journal informou que a terceira maior fabricante de aviões do mundo está explorando opções para um novo jato de fuselagem estreita para sair de seu nicho regional e “competir de frente” com o 737 MAX e o A320neo na parte mais movimentada do mercado.

Estudos internos determinaram que a empresa possui o conhecimento tecnológico e a capacidade de fabricação para desenvolver um corpo esguio de próxima geração, que seria o primeiro nesse segmento maior, disse o relatório, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

“A Embraer certamente tem capacidade para desenvolver uma nova aeronave de fuselagem estreita. No entanto, temos um portfólio jovem e de muito sucesso de produtos desenvolvidos nos últimos anos, e estamos realmente focados em vender esses produtos e tornar a Embraer maior e mais forte”, disse um porta-voz da Embraer.

“Não temos nenhum plano para um ciclo considerável de investimentos neste momento”, acrescentou o porta-voz.

A Embraer compete no mercado de jatos regionais com sua família E2 para 90 a 120 passageiros, colocada abaixo do mercado de mais de 150 assentos dominado pelo duopólio transatlântico de jatos MAX e A320neo e no qual a China entrou recentemente com seu C919.

Seu principal concorrente é o A220 de 110 a 130 assentos, que a Airbus comprou da Bombardier em 2018, depois que a fabricante canadense abandonou os planos de competir no segmento inferior do mercado de jatos.

