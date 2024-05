Reino Unido começa a deter migrantes que serão deportados para Ruanda

LONDRES (Reuters) - As autoridades britânicas começaram a deter migrantes em preparação para que sejam enviados a Ruanda nas próximas nove a 11 semanas, disse o governo nesta quarta-feira, estabelecendo as bases para a principal política de imigração do primeiro-ministro Rishi Sunak.

Uma lei que prepara o caminho para o envio de requerentes de asilo para Ruanda, caso cheguem ao Reino Unido sem autorização, foi aprovada pelo Parlamento em abril, e Sunak pretende que os primeiros voos descolem em julho.

Mais de 7.500 migrantes chegaram a Inglaterra em pequenos barcos vindos de França este ano, e o governo afirma que a política irá dissuadir as pessoas de fazerem viagens perigosas através do Canal da Mancha. Cinco pessoas morreram tentando fazer a travessia na semana passada.

Espera-se que as instituições de caridade de direitos humanos e os sindicatos que se opõem à política lancem novos desafios legais para impedir a descolagem dos voos, depois de o Supremo Tribunal do Reino Unido ter declarado a política ilegal no ano passado.

Imagens divulgadas pelo Ministério do Interior britânico na quarta-feira mostraram um homem sendo colocado em uma van por autoridades de imigração e outro sendo levado para fora de casa algemado.

“Nossas equipes de fiscalização dedicadas estão trabalhando em ritmo acelerado para deter rapidamente aqueles que não têm o direito de estar aqui, para que possamos decolar os voos”, disse o ministro do Interior, James Cleverly, em comunicado na quarta-feira.

A Care4Calais, uma instituição de caridade para refugiados, disse que as detenções começaram na segunda-feira.

Um porta-voz disse que a linha de apoio do grupo recebeu chamadas de “dezenas de pessoas”, acrescentando que ainda não sabiam quem seria o primeiro voo de deportação, ou quando seria tentado.

A Grã-Bretanha enviou o seu primeiro requerente de asilo para o Ruanda ao abrigo de um esquema voluntário, informou o jornal The Sun na terça-feira, um programa separado da política de deportação.

“As pessoas estão muito assustadas”, disse Natasha Tsangarides, diretora associada de Advocacia da instituição de caridade Freedom from Torture, dizendo que o medo de ser detido e enviado para o Ruanda levaria algumas pessoas a passarem à clandestinidade e a desligarem-se do seu sistema de apoio.

