Ministro das Relações Exteriores da França diz que ainda há trabalho em andamento por uma trégua em Gaza

Por John Irish

CAIRO (Reuters) - O ministro das Relações Exteriores da França disse nesta quarta-feira que diplomatas ainda estão trabalhando por uma trégua na guerra entre Israel e Hamas e pela libertação dos reféns que estão sendo mantidos em Gaza.

Os esforços de mediação se intensificaram após uma nova tentativa liderada pelo Egito de ressuscitar negociações empacadas entre Israel e o grupo militante palestino.

O ministro das Relações Exteriores, Stéphane Séjourné, foi atualizado sobre as negociações por autoridades egípcias quando fez uma parada não programada no Cairo durante um giro de cinco dias pela região.

“Viemos coordenar nossos esforços por uma trégua. A mensagem dada pela França e seus parceiros árabes na região é que Israel recue em sua ofensiva em Rafah”, disse Séjourné após se reunir com seu correspondente egípcio, Sameh Shukri.

Ele se recusou a dizer o quanto otimista estava sobre a conclusão de um acordo ou a dar detalhes de em que pé estão as negociações.

A França tem três cidadãos com dupla nacionalidade ainda sendo mantidos pelo Hamas, após o ataque do grupo em Israel em 7 de outubro e tem trabalhado em proximidade com o Cairo para fornecer auxílio humanitário e assistência médica a palestinos em Gaza.

Séjourné viajou Egito após paradas em Líbano, Arábia Saudita e Israel.