Bolsa de Londres sobe levemente, à espera do Fed, em meio a feriado em outras partes da Europa

São Paulo, 01/05/2024 - A Bolsa de Londres opera em leve alta na manhã desta quarta-feira, em meio a um feriado que mantém outros mercados acionários europeus fechados, com investidores à espera da decisão de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA).

Às 6h40 (de Brasília), o índice acionário britânico FTSE 100 subia 0,10%, a 8.152,02 pontos.

No meio da tarde, quando os negócios em Londres já estarão encerrados, o Fed deverá deixar suas principais taxas de juros inalteradas pela sexta vez consecutiva. A expectativa é que o BC americano também sinalize que provavelmente demorará mais do que se imaginava para começar a reduzir juros, diante de sinais de persistência inflacionária.

Antes do Fed, ao longo da manhã, os EUA publicam dados do mercado de trabalho e duas leituras de PMI industrial. Mais cedo, revisão mostrou que o PMI industrial do Reino Unido caiu menos do que inicialmente estimado em abril, mas ficou abaixo da marca de 50 que indica contração da manufatura.

Entre ações britânicas, a da GSK avançava 1,6% em Londres, por volta das 6h25 (de Brasília), após o grupo farmacêutico elevar projeções para o ano em balanço divulgado hoje, enquanto a da Aston Martin tombava quase 6,5%, após a montadora de carros de luxo revelar prejuízo maior no primeiro trimestre.

As bolsas da Alemanha, França, Itália, Espanha e Portugal estão fechadas hoje devido ao feriado do Dia do Trabalho.

