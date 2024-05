Red Bull anuncia saída de Newey e abre caminho para rivais

ROMA, 1 MAI (ANSA) - A Red Bull confirmou nesta quarta-feira (1º) que o engenheiro britânico Adrian Newey, tido por muitos como o maior projetista da história da Fórmula 1, deixará a equipe no início de 2025.

O comunicado deve iniciar uma corrida das rivais da RBR, como Ferrari, Mercedes e Aston Martin, para contratar o autor dos carros campeões de 13 mundiais de pilotos e 12 de construtores, totalizando 25 títulos na F1.

"A equipe anuncia que o diretor técnico Adrian Newey deixará a Red Bull no primeiro trimestre de 2025", afirma uma nota da escuderia austríaca.

Segundo a RBR, o engenheiro se afastará do dia a dia da F1 para, antes de sua saída, se concentrar no desenvolvimento do primeiro hipercarro da marca, o RB17.

"Gostaríamos de agradecer ao Adrian pelas conquistas no tempo em que trabalhamos juntos até agora. Ele foi fundamental para alcançarmos sete títulos de pilotos e seis de construtores, totalizando 118 vitórias e 101 poles", diz o comunicado.

Newey está na Red Bull desde 2006 e foi peça chave para transformar a equipe em uma das maiores potências da história da F1. "Por quase duas décadas, foi uma grande honra ter desempenhado um papel fundamental no progresso da Red Bull Racing. No entanto, sinto que este é um momento oportuno para passar o bastão a outros e procurar novos desafios para mim", destaca o projetista.

Segundo a imprensa especializada, Newey vinha demonstrando insatisfação com a deterioração do clima na escuderia devido à disputa de poder entre o chefe de equipe Christian Horner, que chegou a balançar no cargo após denúncias de comportamento inapropriado em direção a uma funcionária, e Helmut Marko, espécie de guru da RBR e aliado de Max Verstappen.

Acredita-se que a saída do projetista possa levar até o holandês a procurar uma nova casa na F1. (ANSA).

