Israel anuncia entrada de ajuda da ONU em Gaza a partir do porto de Ashdod

Israel anunciou, nesta quarta-feira (17), a entrada em Gaza de remessas de farinha do Programa Mundial de Alimentos (PMA) procedentes do porto de Ashdod, no âmbito de iniciativas para aliviar a situação humanitária no território palestino sob cerco israelense.

"Oito caminhões de farinha do Programa Mundial de Alimentos entraram em Gaza a partir do porto de Ashdod", afirmou o Exército israelense em um comunicado. No início do mês, Israel havia se comprometido a autorizar o envio de ajuda a partir deste porto, localizado cerca de 30 quilômetros ao norte da Faixa de Gaza.

