Elkann diz que Ferrari deu sinais encorajadores em 2023 na F1

TURIM, 17 ABR (ANSA) - O presidente da Ferrari, John Elkann, analisou que a temporada de 2023 da Fórmula 1 da escuderia italiana foi complicada, mas com alguns sinais encorajadores.

No ano passado, o time de Maranello venceu apenas uma prova e fechou o campeonato na terceira colocação, atrás somente da campeã Red Bull e da Mercedes.

"2023 foi uma temporada difícil e muitas vezes sem satisfação. Embora a vitória em Singapura tenha enviado um sinal encorajador, bem como os dois pódios alcançados, sabemos que deveríamos continuar a trabalhar incansavelmente", disse o empresário.

Em comparação com 2023, a atual temporada da Ferrari vem sendo melhor, pois a equipe está firme na segunda colocação do campeonato de construtores e subiu no pódio em todas as quatro provas de 2024. (ANSA).

