Lucro líquido da Kepler Weber cresce 2% no 1º trimestre e atinge R$ 52,2 milhões

São Paulo, 30 - A Kepler Weber, líder no mercado de equipamentos para armazenagem de grãos, obteve um lucro líquido de R$ 52,2 milhões no primeiro trimestre de 2024, crescimento de 2% na comparação com igual período do ano passado, informou a empresa na segunda-feira, 29, depois do fechamento do mercado financeiro. A margem líquida nos três primeiros meses do ano foi de 13,7% (-2,1 ponto porcentual). Já a receita líquida cresceu 17,7% na comparação anual, para R$ 380,3 milhões.O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado foi 18% maior do que no primeiro trimestre de 2023, para R$ 91,3 milhões. O trimestre foi "forte, com rentabilidade robusta", disse a companhia em comunicado.Segundo a Kepler, as perspectivas para os próximos trimestres "permanecem positivas, impulsionadas por oportunidades em agroindústrias, portos e terminais e reposição e serviços, além do potencial crescimento de pedidos em fazendas, apesar de desafios macroeconômicos".A Kepler destaca o crescimento de 22,8% na receita do segmento de fazendas, para R$ 132 milhões, impulsionado por uma carteira sólida de virada de ano, que sustentou o faturamento no primeiro trimestre de 2024. Além disso, a empresa disse que a estratégia de diversificação de territórios favoreceu os resultados alcançados, com destaque para a Região Sul.Já as vendas internacionais registraram um crescimento de 70,2%, para R$ 38,8 milhões, com negócios relevantes com Paraguai, Venezuela e Equador. O aumento reflete "um excelente desempenho" de projetos de maior porte fechados no quarto trimestre de 2023, disse a Kepler. O balanço também informa a venda de três projetos para cerealistas realizados no trimestre, que somam R$ 22,9 milhões.Também houve crescimento no segmento de portos e terminais, que fechou o trimestre com receita 46,5% maior do que em igual período de 2023, para R$ 46,6 milhões. Segundo a empresa, os resultados foram impulsionados por três grandes projetos, na Bahia, no Pará e no Mato Grosso. Além disso, a Kepler destacou dois projetos em estágios avançados de implementação em Paranaguá (PR), que terão um "papel vital no aumento da capacidade de escoamento, além de serem fundamentais para impulsionar as unidades agrícolas em suas respectivas regiões".O setor de agroindústrias registrou receita de R$ 106 milhões, queda de 3,7% na comparação anual. A Kepler disse que priorizou estrategicamente o direcionamento de recursos para segmentos mais rentáveis. "Como resultado, conseguimos manter um nível de receita líquida estável em números absolutos no segmento." Segundo a empresa, R$ 119,3 milhões em vendas realizadas no período devem ser faturadas ao longo do segundo semestre.A receita do segmento de reposição e serviços cresceu 11,8% no trimestre, totalizando R$ 57 milhões. "Tal aumento é explicado principalmente pela consolidação da Procer, que contribuiu com um acréscimo de R$ 9,5 milhões na comparação entre 1T23 e 1T24", explicou a companhia.Ao longo do primeiro trimestre deste ano, a Kepler cresceu 6,3% em quantidade de clientes atendidos, totalizando 1,8 mil, e processou 3,6 mil pedidos, 10% a mais. A Região Sul do Brasil respondeu pelo maior volume de negócios, disse a companhia.