Bologna abre 3 a 0, mas cede empate com Juventus no Italiano

Depois de abrir 3 a 0 no início do segundo tempo, o Bologna cedeu o empate em 3 a 3 com a Juventus na reta final da partida que fechou a 37ª e penúltima rodada do Campeonato Italiano.

O time do técnico Thiago Motta, que vem sendo especulado para assumir a Juve na próxima temporada, abriu vantagem aproveitando os erros da defesa 'bianconera'.

Jogando em casa, o Bologna fez o primeiro logo aos dois minutos, com o zagueiro Riccardo Calafiori batendo de primeira após bola mal afastada pelo brasileiro Danilo em cobrança de escanteio.

O segundo dos anfitriões saiu pouco depois com o atacante Santi Castro, que foi mais rápido que a zaga e completou de cabeça um cruzamento do meia Kacper Urbanski pela esquerda (11').

No início do segundo tempo, o Bologna aumentou a vantagem com mais um gol de Calafiori, que apareceu livre na área e tocou de cavadinha na saída do goleiro Wojciech Szczesny (53').

Mas a Juventus reagiu com as mudanças do técnico Paolo Montero, que assumiu a equipe interinamente após a demissão de Massimiliano Allegri.

Em oito minutos, o time de Turim buscou o empate marcando com Federico Chiesa (76'), Arkadiousz Milik (83') e Kenan Yildiz (84'), os dois últimos vindos do banco no segundo tempo.

Com o resultado, ambas as equipes mantiveram suas posições na tabela, com o Bologna (3º, 67 pontos) e à frente da Juventus (4ª) graças ao melhor saldo de gols (+24 contra +21).

Mais cedo, também nesta segunda-feira, o Verona decretou sua permanência na primeira divisão ao bater fora de casa a lanterna e já rebaixada Salernitana por 2 a 1.

-- Jogos da 37ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Fiorentina - Napoli 2 - 2

- Sábado:

Lecce - Atalanta 0 - 2

Torino - Milan 3 - 1

- Domingo:

Sassuolo - Cagliari 0 - 2

Monza - Frosinone 0 - 1

Udinese - Empoli 1 - 1

Inter - Lazio 1 - 1

Roma - Genoa 1 - 0

- Segunda-feira:

Salernitana - Hellas Verona 1 - 2

Bologna - Juventus 3 - 3

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 93 37 29 6 2 87 20 67

2. Milan 74 37 22 8 7 73 46 27

3. Bologna 68 37 18 14 5 54 30 24

4. Juventus 68 37 18 14 5 52 31 21

5. Atalanta 66 36 20 6 10 67 39 28

6. Roma 63 37 18 9 10 64 44 20

7. Lazio 60 37 18 6 13 48 38 10

8. Fiorentina 54 36 15 9 12 55 42 13

9. Torino 53 37 13 14 10 36 33 3

10. Napoli 52 37 13 13 11 55 48 7

11. Genoa 46 37 11 13 13 43 45 -2

12. Monza 45 37 11 12 14 39 49 -10

13. Hellas Verona 37 37 9 10 18 36 49 -13

14. Lecce 37 37 8 13 16 32 54 -22

15. Cagliari 36 37 8 12 17 40 65 -25

16. Frosinone 35 37 8 11 18 44 68 -24

17. Udinese 34 37 5 19 13 36 53 -17

18. Empoli 33 37 8 9 20 27 53 -26

19. Sassuolo 29 37 7 8 22 42 74 -32

20. Salernitana 16 37 2 10 25 29 78 -49

bm/nip/cb

© Agence France-Presse