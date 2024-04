Calor 'espantoso': onda não dá trégua, e SP pode bater recorde histórico

São Paulo pode ter máxima de 31°C todos os dias dessa semana, uma temperatura muito acima da média para essa época do ano, mais de um mês depois do início do outono.

Massa de ar seco

A onda de calor é resultado de uma massa de ar seco e quente que cobre o centro do Brasil. Ela afeta não apenas a capital mas também o interior do estado.

A expectativa é que os termômetros batam o recorde para o mês do maio desde o início das medições, em 1943, pelo Inmet, que atualmente é de 31,7ºC. A temperatura máxima média histórica de maio na cidade de São Paulo é de 23ºC, ou seja, as temperaturas estão cerca de 10°C acima do normal. Segundo a Metsul, as temperaturas são "espantosamente altas" para esta época do ano, em São Paulo.

Para quem pede um alívio, as notícias não são animadoras: não há previsão de chuva para a cidade de São Paulo até o início da semana que vem, de acordo com a Meteoblue.

Mapa mostra previsão de calor intenso tomando todo o estado de São Paulo Imagem: Reprodução/METSUL

Alerta de perigo

O estado do Rio está sob alerta de perigo por causa da onda de calor, de quarta a domingo. A temperatura pode ficar 5ºC acima da média por um período de 3 a 5 dias, segundo o Inmet.

O alerta de perigo também abrange o oeste de São Paulo, o norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, parte do Triângulo Mineiro e o sul de Mato Grosso, até fim da tarde do dia 1º de maio.

Na capital paulista e no litoral, o alerta é de "perigo potencial" até o dia 2 de maio. A temperatura pode ficar 5ºC acima da média por um período de 2 a 3 dias, segundo o Inmet.

Onda deve durar 9 dias além do esperado

A onda de calor que atinge São Paulo começou no dia 27 e deveria durar até o feriado de quarta, 1° de maio, mas os meteorologistas acabaram estendendo a previsão inicial até o dia 10, segundo a Climatempo. E não são apenas os paulistas que são atingidos pelo fenômeno: todos os estados do Sudeste e do Centro-Oeste sofrem com as temperaturas acima da média.

Além do calor, alertam os institutos de meteorologia, é importante redobrar os cuidados com o baixo nível de umidade. Em São Paulo, ele deve chegar a apenas 30% durante as tardes, segundo a MetSul. As recomendações dos órgãos de saúde incluem beber bastante líquido, investir na proteção solar e evitar atividades físicas nas horas mais quentes.