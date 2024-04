Monark desafia Felipe Neto para luta de boxe

O influenciador Monark desafiou Felipe Neto para uma luta de boxe.

O que aconteceu

Em post nas redes sociais, Monark disse que perdedor deve parar de falar de política. "Aproveita e faz uma grana antes de aposentar. Bora?", publicou o influenciador nesta segunda-feira (29). Até a última atualização deste texto, Felipe Neto não tinha respondido Monark.

Desafio o @FelipeNeto para uma luta de boxe, o perdedor tem que parar de se envolver e falar de política! Se aproveita e faz uma grana antes de aposentar. Bora? -- Monark (@monarkbanido) April 29, 2024

Monark teve contas bloqueadas, mas criou novas

Todos os perfis dele nas redes sociais foram tirados do ar em junho de 2023. A determinação foi do ministro Alexandre de Moraes, que disse que o influenciador estava publicando desinformação sobre a atuação do STF e do TSE. Ele foi proibido de criar novas contas.

Monark, porém, criou novo perfil no X em outubro do ano passado. Desde então, ele faz publicações normalmente, divulga entrevistas que faz em seu podcast e acusa Moraes e autoridades brasileiras de "censura".

PGR pediu mais apurações da PF para decidir se denuncia o influenciador. Em parecer enviado ao STF, Paulo Gonet pediu que a PF apure se Monark desobedeceu ordens judiciais. Para o PGR, há "elementos" que indicam que Monark tenha feito isso "de modo reiterado".

PF concluiu relatório com essa informação em janeiro. A corporação disse que Monark criou novos perfis em redes sociais mesmo após proibição de Moraes. Ele ainda teria tentado monetizar o conteúdo para obter lucro, segundo a PF.

Monark disse que manifestou "empatia" por golpistas. Em depoimento à PF em junho do passado, ele disse que "apenas manifestou empatia pelos sentimentos de revolta" que demonstravam os envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023.