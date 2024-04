Até fim do ano, 29 mil moradias serão entregues pelo Minha Casa Minha Vida, diz Rui Costa

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, informou que o governo pretende entregar, até o fim deste ano, 29 mil moradias pelo Programa Minha Casa Minha Vida. Segundo ele, até o momento, 27,9 mil moradias já foram entregues.

As declarações foram dadas em audiência na Comissão de Infraestrutura no Senado nesta terça-feira, 30.

A sessão ocorre a pedido do senador Confúcio Moura (MDB-RO) por explicações sobre o Novo Programa de Aceleração do Crescimento, o Novo PAC, principal iniciativa do governo Lula no campo da infraestrutura.

Segundo o ministro, o governo está na fase da retomada de obras que estavam paralisadas.

"Nós recebemos um estoque alto bastante elevado de conjuntos paralisados e estamos retomando essas obras e entregando à população. Nos próximos dias, Lula fará novo lote de entregas", disse o ministro. "Até o final do ano, mais 29 mil serão entregues. Elas se referem ao estoque recebido de obras paralisadas."

Costa considerou o ritmo de entregas do Minha Casa Minha Vida como "desempenho espetacular" e afirmou que "temos que comemorar muito no setor de construção civil". Além disso, o ministro também destacou que, entre os beneficiários, estão indígenas e quilombolas.