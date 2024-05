Aécio: Se Datena tiver disposição, é alternativa que não podemos desprezar

O PSDB não pode desprezar o nome de José Luiz Datena caso o apresentador realmente esteja disposto a disputar a eleição para a Prefeitura de São Paulo, disse o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) em entrevista ao UOL News nesta sexta (17).

Aécio revelou que Datena almoçará hoje com o Marconi Perillo, presidente nacional do PSDB, e José Anibal, líder municipal da sigla em São Paulo. A conversa, segundo o deputado, "pode ser definitiva para a decisão" sobre a candidatura do apresentador, que se filiou ao partido no início de abril.

Se sofremos muito no Brasil, em São Paulo essas decisões equivocadas custaram um preço muito alto. Foi a partir do privilégio paulista sobre o nacional que fomos impedidos de ter uma candidatura à Presidência da República.

São Paulo é a única eleição nacional que o Brasil viverá nesse ano, cujo resultado, de alguma forma, sinaliza para algo especial para 2026. O PSDB quer dar um sinal nessa campanha e mostrar que não está vinculado a um polo ou outro. Uma candidatura própria seria a forma mais adequada de mostrarmos isso.

Surgiu o Datena, uma figura popular e que impacta nas pesquisas. Pensando pragmaticamente, ele nos dá um palanque para dizermos o que queremos ao Brasil. Se ele realmente tiver disposição de disputar as eleições embalado em um conteúdo, com quadros do PSDB ao seu lado e falando de futuro, é uma alternativa que sequer temos o direito de desprezar . Aécio Neves, deputado federal (PSDB-MG)

Neves negou que o PSDB tenha sido oportunista com uma eventual candidatura de Datena. Questionado se não temia um novo recuo do apresentador, que já desistiu de disputar eleições em outras ocasiões, o deputado disse que o partido "está preparado para um plano B".

Talvez seria oportunismo se aceitássemos o que os vereadores do PSDB eleitos com Bruno Covas nos solicitavam: que todos fôssemos com o prefeito Ricardo Nunes porque teríamos cargos e secretarias. Sabíamos que os vereadores sairiam e isso não diminuiu o partido. Queremos ter uma tribuna. Não é a ideal, mas é a que temos hoje.

Essa conversa com o Datena, se ele se dispuser a disputar essas eleições, será construída com conteúdo. Ele provavelmente terá um companheiro tucano raiz ao seu lado na chapa para poder falar novamente para São Paulo. Ele nos dará um microfone. É o que nós temos. Prefiro essa alternativa, com todos os riscos, a um alinhamento por conta de espaço político que nos misturará com outros grupos que já estão consolidados.

Estamos convencidos de que ele cumpre um papel essencial para nós, que é sair dessa eleição sem vínculo com um ou outro campo, já que temos um projeto nacional. Se ele não for [candidato a prefeito], estamos preparados também para encontrar rapidamente outro caminho, um plano B. Sempre defenderei a candidatura própria, mesmo sem chances reais eleitorais. Aécio Neves, deputado federal (PSDB-MG)

Tales: Querem transformar tragédia no RS em guerra entre PT e PSDB

O colunista Tales Faria afirmou, também no UOL News de hoje (17), que a tragédia que devastou o Rio Grande do Sul pode se tornar pano de fundo para um conflito político entre PT e PSDB no Estado.

A questão política se acirrou no Estado após a nomeação de Paulo Pimenta como ministro extraordinário de reconstrução do RS. Como apurou Tales Faria, a nomeação desagradou o governador Eduardo Leite (PSDB).

Pimenta está um pouco pressionado pelo fato de ter sido indicado e sabendo-se que ele é um pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. Ele ainda está sem saber como sair dessa cilada em que ele e o governo se colocaram.

Ele disse que 'estamos em uma guerra'. Tem que tomar cuidado. Há muita gente querendo transformar essa enchente e a solução para elas em uma guerra entre PSDB e PT. Os dois lados deveriam fugir disso. Tales Faria, colunista do UOL

