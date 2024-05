Havan em Lajeado fica destruída após recuo da enchente; veja

Do UOL, em Lajeado e em São Paulo

Imagens captadas pelo UOL mostram a destruição da loja da Havan em Lajeado (RS) após o recuo da inundação.

O que aconteceu

No dia 2 de maio, a unidade foi submersa pelas chuvas. A enchente cobriu toda a área entorno da loja, que fica ao lado da rodovia Governador Leonel de Moura Brizola, BR-386. Apesar de estar em um ponto alto do bairro, a Havan ficou com seu primeiro pavimento completamente embaixo das águas.

As vias ao redor da loja também estão cobertas de lama. Os comércios e estruturas da região ficaram revirados, com escombros por toda a parte, mostram as imagens.

Os pilares, característicos da rede Havan, foram corroídos. Pedras precisaram ser colocadas no caminho de acesso ao estabelecimento para que os carros pudessem trafegar.

O empresário Luciano Hang mostrou o interior do local. Na parte de dentro, o estabelecimento também ficou destruído e ainda está com água, além de barro, entulho e mercadorias espalhadas pelo chão.