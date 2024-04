Dia do trabalho: veja o que abre e o que fecha nos órgãos públicos em São Paulo

Com o feriado do Dia do Trabalho nesta quarta-feira, dia 1º, serviços oferecidos pelo governo de São Paulo terão alteração no funcionamento. Postos de doação de sangue, parques, museus e teatros estarão abertos. Já aparelhos como a Sabesp e Poupatempo, não terão expediente durante o feriado. O rodízio de veículos também não irá vigorar na capital.

Veja a seguir o que abre e o que fecha nesta quarta-feira:

Rodízio de trânsito

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o rodízio municipal de veículos não estará ativo durante o feriado. Também ficam suspensos nesta quarta-feira as demais restrições de trânsito da capital, como:

- Rodízio de veículos pesados (caminhões);

- Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

- Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF);

As faixas exclusivas de ônibus estarão liberadas.

A Prefeitura vai ativar a ciclofaixa de lazer durante o feriado e o estacionamento rotativo pago - a zona azul - vai funcionar conforme sinalização do local.

Saúde

Hospitais estaduais vão manter o funcionamento normal para atendimento às urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e centros cirúrgicos.

Os postos de doação da Pró-Sangue Clínicas e Mandaqui funcionarão, excepcionalmente, das 8h às 16h. Os demais postos não terão expediente.

As unidades da Farmácia Dose Certa não funcionam na quarta. O Centro de Referência ao Idoso (CRI Norte) e o Instituto Paulista de Geriatria e Gerontologia (IPGG), na zona leste, também estarão fechados.

Já nas Farmácias de Medicamentos Especializados (FME), não haverá expediente em nenhuma das unidades. Os Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) também não funcionarão no feriado.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o Estado estarão fechados nesta quarta-feira e voltam a funcionar normalmente na quinta-feira, 2, com agendamento prévio.

Este agendamento pode ser solicitado gratuitamente, sem nenhum custo, pelos canais oficiais. Durante o feriado, as opções digitais continuam acessíveis no portal, aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens de autoatendimento ou ainda pelo WhatsApp, no número (11) 95220-2974.

Transportes metropolitanos

No feriado do Dia do Trabalho, as linhas de Metrô 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô circularão com programação de feriado durante a quarta-feira. A operação será monitorada e, de acordo com o governo do Estado, serão adicionados trens reservas se necessário.

Na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), as cinco linhas da empresa vão circular com horários iguais aos de feriados. As informações com os intervalos das linhas podem ser obtidas no site.

Os ônibus da EMTU, que circulam nas cinco regiões metropolitanas do Estado, funcionarão com programação de domingo. As informações detalhadas sobre os horários de partida e itinerários podem ser obtidas no aplicativo da EMTU disponível para iOS e Android.

Bilhetes - Para viajar, os passageiros podem comprar seu bilhete digital QR Code para uso nos trilhos via WhatsApp no 11 3888-2200, aplicativo TOP - disponível para download nas plataformas Google Play ou Apple Store.

Bikes - Durante o feriado, os passageiros podem embarcar com suas bicicletas no Metrô e na CPTM em qualquer horário. As bicicletas devem ser de tamanho convencional e, caso sejam elétricas, de dimensões semelhantes às das convencionais.

Passeios com os pets - Quem quiser aproveitar para passear com seu pet pode seguir viagem nos trens da CPTM e do Metrô e nos ônibus intermunicipais gerenciados pela EMTU. Para isso, conforme lei estadual, os animais devem pesar no máximo 10 kg, não podem ser ferozes e devem estar em caixa apropriada.

Bom Prato e Espaço Prevenir

O Programa Bom Prato, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, abrirá 31 das suas 75 unidades fixas do Estado nesta quarta-feira. Já as quatro unidades do Espaço Prevenir não funcionarão em razão do feriado, voltando ao horário normal na quinta-feira.

Sabesp

Todas as agências de atendimento presencial da Sabesp estarão fechadas. A Central de Atendimento Telefônico (telefone 0800 055 0195) funciona 24 horas todos os dias. O mesmo vale para o atendimento automatizado pelo WhatsApp (11 3388-8000), que atende por mensagem de texto 24 horas todos os dias.

Na Agência Virtual, onde é possível consultar informações sobre contas e acessar outros serviços, o atendimento também é 24 horas, todos os dias da semana. O atendimento automatizado pelo chat é feito 24 horas por dia. Já com os atendentes funciona diariamente das 8h às 21h, inclusive nos feriados.

Defesa Civil do Estado

A Defesa Civil do Estado fica à disposição por meio do Centro de Gerenciamento de Emergências, pelo telefone 2193 8888 e e-mail: defesacivil@sp.gov.br.

Direitos da Pessoa com Deficiência

A unidade da Rede de Reabilitação Lucy Montoro não realizará atendimentos nesta quarta-feira, assim como as 20 unidades do Programa de Empregabilidade Inclusiva (PEI) no estado. Também não realizarão atendimentos os cinco Centros de Apoio Técnico (CATs).

Os Centros de Informação à Pessoa com Deficiência nas estações Barra Funda do Metrô, e Tatuapé do Metrô e CPTM, não estarão abertos. O Museu da Inclusão e o Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro também não receberão visitantes.

O serviço de Interpretação de Libras nas delegacias do Estado que prestam atendimento ao público estarão abertos; o serviço também fica disponível pelo aplicativo do Poupatempo.

Fazenda

Todas as unidades da Secretaria da Fazenda no Estado estarão fechadas. As atividades retornam normalmente na quinta-feira.

Instituições culturais

A Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado divulgou o horário de funcionamento dos equipamentos que irão funcionar durante o Dia do Trabalho.

Museus

- Pinacotecas - 10h às 18h;

- Memorial da Resistência - 10h às 18h;

- Museu Afro Brasil Emanoel Araújo - 10h às 17h;

- Museu da Língua Portuguesa - 9h às 16h30;

- Museu de Arte Sacra - 9h às 17h;

- Museu das Favelas - 10h às 17h;

- Museu Catavento - 9h às 16h;

- Museu da Imagem e do Som e Experience - 10h às 18h;

- Museu do Futebol - 9h às 18h;

- Museu Casa das Rosas - 10h às 17h30;

- Museu Casa Guilherme de Almeida - 10h às 18h;

- Museu Casa de Portinari - 9h às 20h;

- Museu da Imigração - 9h às 18h (bilheteria até às 17h);

- Museu do Café - 9h às 18h (bilheteria até às 17h);

- Museu Felícia Leirner - 9h às 18h; às 18h;

- Museu Índia Vanuíre - 9h às 18h;

- Paço das Artes - 12h às 18h.

Bibliotecas

- Biblioteca Villa-Lobos - 9h30 às 18h30;

- Biblioteca de São Paulo - 9h30 às 18h30.

Teatro

- Teatro Sérgio Cardoso - Sessões às 15h e 20h;

- Theatro São Pedro - Fechado;

- Teatro de Araras Maestro Francisco Paulo Russo - Fechado.

Espaços culturais

- Mundo do Circo - 11h às 18h;

- Sala São Paulo - Fechada;

- Conservatório de Tatuí - Fechado;

- Fábricas de Cultura - Fechadas;

- São Paulo Escola de Teatro - Fechada;

- São Paulo Escola de Dança - Fechada.