Trump é condenado a pagar multa por ofensas em julgamento

NOVA YORK, 30 ABR (ANSA) - O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump voltou a ser multado por violar repetidamente a "ordem de silêncio" que o proíbe de fazer comentários sobre testemunhas, jurados, promotores e funcionários no julgamento em andamento contra ele.

A decisão foi tomada pelo juiz de Nova York, Juan Merchan, durante o julgamento do processo no qual o magnata é acusado de esconder os pagamentos à estrela pornô Stormy Daniels em 2016, quando venceu as eleições presidenciais, que foi retomado nesta terça-feira (30).

O magistrado impôs uma multa de US$ 1 mil por cada uma das nove violações encontradas, totalizando US$ 9 mil, e enfatizou que prenderá Trump se ele voltar a descumprir a medida.

Segundo os promotores, o ex-presidente descumpriu a ordem de silêncio por 10 vezes, apesar de o juiz considerar a violação apenas em nove delas.

O julgamento de Trump foi retomado hoje com o depoimento da terceira testemunha de acusação, o banqueiro Gary Farro, que teria ajudado o ex-advogado do magnata, Michael Cohen, a abrir contas bancárias, sendo que uma delas teria sido usada para pagar o silêncio de Daniels. O ex-presidente nega todas as acusações. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.