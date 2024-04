Petrobras quer cota para seu diesel R sem concorrência com biodiesel, diz diretor

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras defende o estabelecimento de uma cota de mercado para seu diesel R (com conteúdo renovável) no projeto de lei do Combustível do Futuro que está no Congresso Nacional, disse o diretor executivo de Transição Energética e Sustentabilidade da companhia, Mauricio Tolmasquim.

O projeto, aprovado na Câmara em março, está tramitando agora no Senado.

Ele defendeu nesta terça-feira que o diesel R, que tem percentuais de cerca de 5% de óleos renováveis, dispute um mandato de 3% de biocombustíveis avançados, como o HVO. A mistura seria feita no diesel fóssil.

"A Petrobras tem discutido essa proposta lá (no Congresso). A ideia é que o diesel coprocessado entre na faixa dos 3% que hoje (conforme o projeto de lei) estão reservados para HVO", disse o executivo.

Dessa forma, o diesel R da Petrobras, que já está sendo produzido pela estatal em algumas de suas refinarias, não concorreria com o biodiesel, que atualmente tem um mandato de 14% de mistura no diesel.

Isso amenizaria reações de lobbies relacionados ao setor do agronegócio, já que mais de 70% do biodiesel é produzido a partir de óleo de soja.

"A gente está querendo que ele (diesel R) entre não para competir com biodiesel, mas para competir com nós mesmos, que produzimos HVO."

A Petrobras ainda não produz HVO, mas tem planos de fazê-lo.

(Por Rodrigo Viga Gaier)