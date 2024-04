Courtois não será convocado para Euro-2024, confirma técnico da Bélgica

O goleiro Thibaut Courtois, que está fora desta temporada no Real Madrid devido a lesões, não fará parte do elenco da seleção da Bélgica para a disputa da Euro-2024, confirmou o técnico Domenico Tedesco nesta terça-feira (30).

Courtois, de 31 anos, sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo no início de agosto de 2023 e precisou ser operado no joelho direito em meados de março de 2024 após uma nova lesão.

Ele integrou o elenco do Real Madrid na segunda-feira, que está em Munique para o jogo de ida da semifinal contra o Bayern nesta terça-feira, pela Liga dos Campeões.

O técnico do time madrilenho, Carlo Ancelotti, conta com a volta de Courtois para a próxima partida do campeonato espanhol, contra o Cádiz, no sábado, entre os duelos de ida e de volta da Champions.

Courtois mantém relações frias com o técnico ítalo-alemão Domenico Tedesco desde junho de 2023, chateado por não ter sido nomeado capitão dos 'Diabos vermelhos' após uma lesão de Kevin De Bruyne. Contra a Áustria, foi Romelu Lukaku quem usou a braçadeira.

O goleiro, que após esse jogo abandonou concentração da seleção belga, anunciou em dezembro que estava desistindo de disputar a Eurocopa devido a uma lesão no joelho esquerdo.

"Já foi tudo dito sobre este assunto. Não quero jogar pingue-pongue. Estou em paz comigo mesmo", explicou Tedesco numa entrevista para a imprensa alemã.

Ao anunciar a sua decisão em dezembro, Courtois permitiu que a comissão técnica belga se preparasse, garantiu Tedesco. "Estamos nos concentrando em jogadores que estão em boa forma", disse ele nesta terça-feira.

tba/fbx/aam/yr

© Agence France-Presse