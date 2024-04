Chevrolet Trailblazer: SUV que Davi ganhou no BBB 24 tem detalhes revelados

A General Motors deu mais detalhes de seu próximo lançamento, o Chevrolet Trailblazer.

A linha 2025 do SUV derivado da picape S10 apareceu pela primeira vez no "BBB 24" (TV Globo) e Davi Brito, o vencedor do reality, ganhou um exemplar do utilitário esportivo.

Os preços ainda serão divulgados - a linha 2024, que traz o visual "antigo", hoje parte de R$ 368.550.

Como é o Trailblazer 2025

Imagem: Divulgação

O novo Trailblazer terá as mesmas modificações mecânicas da nova S10: o motor turbodiesel de 2.8 litros com potência e torque elevados (de 200 cv e 51 kgfm para 207 cv e 52 kgfm). O SUV também vai incorporar o novo câmbio de oito marchas, em substituição ao atual, de seis velocidades. A tração é 4x4 com reduzida.

O novo Trailblazer vai de zero a 100 km/h agora em 9,5s (1s a menos que o modelo anterior), enquanto o consumo de diesel é de 9,2 km/l na cidade e de 11,2 km/l na estrada - até 12% mais eficiente que a versão antecessora - segundo o Inmetro.

Imagem: Divulgação

Com uma reestilização parecida também com a da nova S10, o modelo terá como versão topo de linha a nova High Country - que irá substituir a Premier neste ponto. O Trailblazer já vem desde a primeira versão com itens como faróis de LED, alerta de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, partida por botão e chave inteligente.

Os itens acrescentados na versão High Country são frenagem automática com detecção de pedestres, alerta de colisão frontal, alerta de saída de faixa, alerta de pressão dos pneus, assistente inteligente de frenagem, acendimento automático dos faróis, farol alto com ajuste automático, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro, sensor de chuva com, ajuste automático de intensidade, câmera de ré de alta resolução, controle eletrônico de oscilação de reboque e banco do motorista com regulagem elétrica.

Imagem: Divulgação

A versão High Country ainda ganha elementos cromados na nova grade, para-choques, frisos e retrovisores.

Por dentro, o Trailblazer vai receber a central multimídia MyLink de 11 polegadas, que estreou há pouco no Chevrolet Spin e também na S10. O painel do Trailblazer foi redesenhado e o cluster passa a ser 100% digital.

Há ainda carregador de celular por indução, Wi-Fi nativo, botão de partida, uma nova suspensão multilink e melhorias na direção elétrica - que teve suas vibrações reduzidas e possui coluna que permite o ajuste do volante em profundidade e altura.

No entanto, os preços ainda não foram divulgados. O SUV atual tem preço sugerido partindo de R$ 368.550. Já o modelo 2025 está confirmado para maio.

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.