Josias: Ministros do STF se esquecem de maneirar e precisam de recato

A participação de autoridades do Judiciário brasileiro e do governo Lula em um evento em Londres é inconcebível e não orna com o processo legal, afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News desta terça (30).

Não é concebível uma coisa como essa. O devido processo legal não combina com a frequência a palácios, com jantares com autoridades e com esse tipo de evento.

Eles participaram de um evento festivamente organizado, uma mega boca-livre fornecida por lobbies empresariais em um destino turístico muito cobiçado, sendo tratados a pão-de-ló. Isso não é evidentemente republicano.

O Supremo tinha que se dar ao respeito. Não é possível que mantenhamos indefinidamente esse tipo de prática, que não é de hoje. Os ministros já deveriam ter se dado conta de que isso não serve à hipotética supremacia do Supremo. Não orna com as necessidades do Supremo e dessas outras autoridades. Essas pessoas estão se esquecendo de maneirar. É preciso ter um pouco mais de recato. Josias de Souza, colunista do UOL

Josias chamou a atenção para um possível conflito de interesses, já que a isenção de membros do Judiciário seria questionada ao julgar processos envolvendo patrocinadores de eventos particulares do qual participaram e tiveram todas as suas despesas pagas.

A entidade [Grupo Voto], responsável pelo fórum diz que pagou as despesas, mas não quem financiou. Ela coletou fundos junto a empresas privadas. Está circulando no noticiário o nome de um banco, que teria pendências a serem julgadas no STF.

Não se pode fazer uma associação direta de que um juiz participou de um evento com patrocínio privado e ele, ao julgar determinada causa, premiará com uma sentença favorável aquela empresa que ajudou a custear o evento. Não se pode fazer essa associação automática, mas também é muito evidente que o ministro não pode se submeter a esse tipo de maledicência. Josias de Souza, colunista do UOL

O que aconteceu

Autoridades brasileiras foram à Europa para participar de fóruns jurídicos em Londres e Madri. O Grupo Voto, organizador do evento em Londres, disse ter arcado com todos os custos de passagens e hospedagens, mas não informou valores e quem eram os patrocinadores.

