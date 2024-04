Chelsea goleia Everton por 6-0 com quatro gols de Palmer

Quatro gols de Cole Palmer, artilheiro da Premier League, ajudaram o Chelsea a golear o Everton por 6 a 0, nesta segunda-feira (15) pela 33ª rodada da competição.

O atacante de 21 anos carregou nos ombros o clube de Stamford Bridge, justificando o investimento feito no jogador, ex-Manchester City, pelo clube londrino no último dia da janela de transferência.

Palmer soma 20 gols nesta temporada com o Chelsea, o mesmo número do norueguês Erling Haaland com o City.

O Chelsea de Mauricio Pochettino é o 9º colocado com 47 pontos, logo atrás do West Ham (8º, 48 pontos), que tem dois jogos a mais. Os Blues se aproximaram do Manchester United (7º) e do Newcastle (6º), que têm 50 pontos e um jogo a mais.

O Chelsea terá uma sequência de jogos complicada daqui para frente. No sábado, disputará a semifinal da Copa da Inglaterra contra o Manchester City, antes de três duelos exigentes na Premier League, contra Arsenal, Aston Villa e Tottenham.

Contra o Everton, 16º colocado e que está a dois pontos da zona de rebaixamento, Palmer marcou três gols na primeira meia-hora de jogo, de canhota (13'), de cabeça (18') e de pé direito (29').

No segundo tempo, o número 20 do Chelsea sofreu um pênalti que ele mesmo converteu (64', 5-0). Além de Palmer, também balançaram as redes o senegalês Nicolas Jackson (44') e Alfie Gilchrist (90').

