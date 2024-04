Aeroportos iranianos retomam atividades após ataque contra Israel

Os aeroportos do Irã, incluindo os dois de Teerã, retomaram as atividades nesta segunda-feira (15), que haviam sido suspensas ou afetadas pelo ataque da República Islâmica contra Israel, anunciou a imprensa estatal.

"Os voos do aeroporto internacional Imã Khomeini de Teerã foram retomados com normalidade a partir das 6H00" (23H30 de Brasília, domingo), informou a agência oficial Irna.

A situação também voltou ao normal nos aeroportos de Mehrabad, em Teerã, e das cidades de Tabriz, no noroeste, Mashhad, no nordeste, e Shiraz, no sul.

O Irã suspendeu as atividades nos aeroportos por precaução, depois de executar um ataque sem precedentes com drones e mísseis contra Israel no sábado à noite, em resposta ao bombardeio do consulado do Irã em Damasco em 1º de abril, que Teerã atribuiu ao Estado hebreu.

Antes do ataque iraniano, algumas companhias aéreas - como a alemã Lufthansa - suspenderam os voos para o Irã. Outras empresas decidiram não sobrevoar o território do país.

Vários países do Oriente Médio, incluindo Israel, Iraque, Líbano e Jordânia, fecharam o espaço aéreo na noite de do ataque e o reabriram no domingo.

ap/jri/feb/hgs/jvb/fp

© Agence France-Presse